Die etwas andere Damensitzung "Jeckelenz" : Jeckes Beben im Immerather Kaisersaal

Zum vierten Mal stand die Damensitzung „Jeckelenz“ in Immerath auf dem Plan. Dabei gab es wichtige Botschaften für die Frauen.

Während der Bühnenauftritte positionierten sich die „Jeckelenzer Mädche“ mit Präsidentin Jana Weckauf als Elferrat am langen Tisch und feierten ausgelassen mit. Dabei trugen sie zunächst zur Eröffnung einen viel bejubelten Tanz bei. Im Anschluss heizte Lieselotte Lotterlappen (Joachim Jung) den Zuschauerinnen als Rednerin tanzend sowie Trompete spielend kräftig ein. „Ihr fangt an und habt die Stimmung direkt am Anfang auf dem Siedepunkt“, bescheinigte sie dem Publikum anerkennend, „davon kann sich der Kölner Gürzenich eine Scheibe abschneiden.“ Als Lieselotte Rot stand sie im karierten Rock und mit rotem Jacket in einem Medley „Cordula Grün“ in nichts nach. Ihrer Ankündigung an die jecken Frauen, die Hütte zu sprengen, folgten diese, teils auf den Bänken stehend, mit Klatschen und lautem Singen. Die gute Stimmung, die die temperamentvolle Comedy-Dame verbreitete, nahmen die Musiker der Kölschrock-Band „Kempes Feinest“ mit flotten Ska- und Rockrhythmen in Hits wie „Wenn du nit danze kann‘s“ oder „Bring mich noh Huss“ gekonnt auf. Jede einzelne Frau sei quasi ein Einhorn – etwas ganz besonderes, betonte deren Sängerin. „Mädels, lasst euch nicht verbiegen“ gab sie den weiblichen Zuhörern als Botschaft mit.