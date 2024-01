Erkelenzer starb mit 83 Cusanus und SC 09 trauern um Franz Frings

Auch beim SC 09 war Franz Frings nicht immer ein bequemer Zeitgenosse. So fragte er in Jahreshauptversammlungen gerne mal kritisch nach. „Er war sicherlich auch ein streitbarer Mensch. Aber bei ihm konnte man ebenso Dinge fürs Leben lernen“, sagt Jörn Wego, früherer 2. Vorsitzender des SC 09 und vor allem langjähriger Spieler von Frings – erst in der Jugend, dann in der Reserve. Wie wichtig für ihn Disziplin war, verdeutlicht Wego mit einer Anekdote: „Bei einem Spiel bei Germania Rurich standen nur elf Mann zur Verfügung. Als wir 6:0 führten, unterhielt sich während der Partie einer unserer Spieler an der Außenlinie kurz mit seiner dort stehenden Freundin. Darauf wechselte Franz Frings den sofort aus und spielte lieber mit zehn Mann weiter.“