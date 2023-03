Aktion der Eine-Welt-AG des Erkelenzer Gymnasiums Cusanus-Schüler sammeln für Erdbeben-Opfer

Die Solidarität mit den Opfern des verheerenden Erdbebens in der Türkei und Syrien ist auch in Erkelenz einen Monat nach dem Unglück ungebrochen. In den vergangenen Tagen ist auch bei den Schülern des Erkelenzer Cusanus-Gymnasiums der Entschluss gereift, helfen zu wollen. Ausgehend von der Schülerin Asifa Arsari, die selber Verwandte in der Region hat, gibt es deshalb nun bis zu den Osterferien in jeder Pause einen Kuchenverkauf, dessen Erlöse vollständig an die Opfer in den beiden Ländern gehen sollen.