Im Vorfeld der Bundestagswahl : Cusanus-Schüler diskutieren mit Kandidaten

Erkelenz Aufgrund der Corona-Pandemie sind die angehenden Abiturienten zwar in der Schule, die Politiker werden allerdings per Video zugeschaltet.

Für die Direktkandidaten des Kreises Heinsberg zur Bundestagswahl am 26. September ist der Wahlkampf im vollen Gange. Das beinhaltet auch zahlreiche Podiumsdebatten im ganzen Kreisgebiet, in denen die Kandidaten über Themen wie dem Klimawandel, dem Pflegesystem, dem Rentenmodell oder der Europäischen Union diskutieren. Mehrere dieser Runden haben die Politiker bereits hinter sich, zuletzt am Dienstag in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. An diesem Freitag, 3. September, sprechen die Kandidaten ab 11.30 Uhr im Erkelenzer Cusanus-Gymnasium.