Cusanus-Gymnasium in Erkelenz Ein Jahrhundert in Bildern

Das Fries wurde von Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren in den drei Projekttagen konzipiert und gemalt. „Wir hatten nebenbei noch andere Kunstprojekte, das Fries war aber unser Hauptprojekt, an dem auch alle abwechselnd gearbeitet haben. Am ersten Tag haben wir überlegt, welche Ereignisse in den letzten 23 Jahren überhaupt zu den wichtigsten zählen, und diese im Anschluss als Collage auf die Leinwand gebracht. Wir waren etwa eine Gruppe von 30 Leuten – kontinuierlich haben acht Leute am Fries gearbeitet und sogar freiwillig über die Zeit hinaus gemalt, damit das Fries auch garantiert bis zur Feier fertig wird“, sagte Kunstlehrer René Quadflieg, der die Projektgruppe mit seinen Kolleginnen Alina Reiners und Lea Hinze betreute.