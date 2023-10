100 Jahre Gymnasium Das Cusanus feiert Jubiläum

Das Cusanus-Gymnasium Erkelenz feiert an diesem Samstag, 21. Oktober, sein 100-jähriges Bestehen als „Vollgymnasium“. Gegründet wurde die Schule 1830 als Höhere Bürgerschule in Erkelenz – in sieben Jahren gibt es also ein noch größeres Jubiläum zu feiern. 1856 wurde das Cusanus-Gymnasium zu einem Königlichen Progymnasium erhoben. Bereits früh gab es Bestrebungen, ein „vollwertiges“ Gymnasium zu werden, also das Abitur als höchstes schulisches Bildungszertifikat vergeben zu dürfen. Dies war erstmals 1920 möglich, als die Schule die Erlaubnis erhielt, eine gymnasiale Oberstufe einzurichten. Weitere drei Jahre später erhielten schließlich die ersten Schüler in Erkelenz feierlich ihr Abitur. Das Cusanus war damals übrigens eine reine Jungenschule.