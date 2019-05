Sendung wird ausgestrahlt : BigBand des Cusanus in TV-Show

BigBand des Cusanus in TV-Show

Die Cusanus-BigBand bei ihrem Jubiläumskonzert in Erkelenz zum 40-jährigen Bestehen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Musiker der Cusanus-BigBand waren zur Aufzeichnung der Sat1-Show „Luke! Die Schule und ich“ in Köln. Deren Leiter Thorsten Odenthal kündigt als Sendetermin Freitag, 24. Mai, an.

Nachdem eine halbe Woche zuvor Chor und Schüler des Cusanus-Gymnasiums als Kandidaten zu einer Aufzeichnung der Sat1-Show „Luke! Die Schule und ich“ aufgebrochen waren, machten sich danach die Musiker der Cusanus-BigBand auf den Weg ins Fernsehstudio nach Köln-Mülheim, wo eine weitere Folge der aktuellen Staffel aufgezeichnet wurde. Diese soll am Freitag, 24. Mai, ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, teil BigBand-Leiter Thorsten Odenthal mit.

„Die Schüler waren selbstverständlich aufgeregt, nicht nur weil mit dem Stargeiger David Garrett ein musikalisches Schwergewicht als Kandidat in der Sendung saß“, berichtet Odenthal in einer Pressemitteilung. Wochenlang wurde für die Sendung geprobt, um unter anderem bei einem Spiel das musikalische Können zu präsentieren. „Die Kids waren top vorbereitet – und es hat alles super geklappt.“ Mehr dürfe er nicht verraten, „außer, dass als weitere VIPs die Moderatorin Andrea Kaiser, der Comedian Faisal Kawusi und der Schauspieler Ralf Moeller im Kandidatenteam angetreten waren“. Das Spielkonzept der von Luke Mockridge moderierten Show ist, dass Schülerteams gegen ein Team mit Prominenten antreten, um in nach Schulfächern geordneten Aufgabenbereichen Punkte zu holen.