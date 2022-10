Für Grundschüler in und um Erkelenz : Cornelius-Burgh-Gymnasium lädt zum Entdecken ein

Für Grundschüler in und um Erkelenz

Erkelenz Um zu zeigen, wie der Weg nach der Grundschulzeit aussehen kann, hat die Erkelenzer weiterführende Schule eine Menge geplant. Das gibt es bereits am Wochenende zu erleben.

Das Cornelius-Burgh-Gymnasium öffnet die Tür: „Bilingual Expedition“ und Forschernachmittage „MINT“ sind in Planung für Grundschülerinnen und Grundschüler.

Schon am Freitag, 28. Oktober, 16.30 Uhr, geht es los, wiederholt wird diese Veranstaltung am Freitag, 13. Januar, 16.30 Uhr. Zeitgleich finden an beiden Tagen auch Informationsnachmittage für Eltern statt.