Erkelenzer Gymnasium CBG erhält Label für Toleranz und Offenheit

Tatsächlich wird das CBG künftig weitere Projekte und Veranstaltungen durchführen, die sich mit den Themen Rassismus und Diskriminierung in unserer Gesellschaft auseinandersetzen und eine Plattform für einen couragierten Austausch bieten. Denn für die anleitenden Mitglieder der Aktionsgruppe, Astrid Lowis-Auth und Schulsozialarbeiterin Jaqueline Marquardt, ist klar, „dass ein tolerantes und respektvolles Miteinander nur durch einen offenen Dialog und aktive Teilnahme an öffentlichen Diskursen erreicht werden kann“. Generell ginge es darum, die Bereitschaft zur Zivilcourage zu bestärken und Schulklima zu pflegen, in dem „anders sein“ als Normalfall akzeptiert wird. Nach der Begrüßung aller Gäste durch die Schulleiterin Anja Peters führte der Schülersprecher und Mitglied der Aktionsgruppe Julian Klose (10c) durch das Programm, das durch musikalische Beiträge von Max Baginski (5b) auf der Geige und Clara Stoffels (8c) auf der Queerflöte bereichert wurde, während Alexander Kaiser (Q1) einen bewegenden Text zur Gedenkveranstaltung anlässlich der Novemberpogrome am 9. November 1938 vortrug.