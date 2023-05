Konzert in Erkelenz Cornelius-Burgh-Chor feiert 40-jähriges Bestehen

Chorleiter Reinhold Richter wies in seiner Ansprache auf die integrierende Wirkung der Musik in guten und in schlechten Zeiten hin. Er betonte die kommunikative Funktion eines Chores, die im Cornelius-Burgh-Chor besonders ausgeprägt sei. Er wünschte dem Chor auch weiterhin diese Aufgeschlossenheit und Offenheit, die hoffentlich auch bald jüngere Bürger zum Mitsingen anregen.