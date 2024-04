Im Juni in Erkelenz Warum der Citylauf abgesagt werden muss

In seiner gewohnten Form hätte der NEW-Citylauf in Erkelenz in diesem Jahr ohnehin nicht stattfinden können. Doch nun haben die Stadt Erkelenz, Sponsor NEW und der TV Erkelenz 1860 als Ausrichter gemeinsam entschieden, dass auch die für den 16. Juni geplante Alternative nicht stattfinden wird. Der Citylauf 2024 fällt damit erneut aus, wie schon im vergangenen Jahr.