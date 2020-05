Reserveliste war bisher bei der SPD von größerer Bedeutung als bei der CDU : CDU und SPD wählen ihre Kandidaten

Erkelenz Stephan Muckel soll bei der CDU die Nachfolge von Bürgermeister Peter Jansen, der noch im Amt ist, antreten. Katharina Gläsmann kandidiert bei der SPD für das höchste Amt in Erkelenz.

Schon bei seiner ersten Kandidatur für das Bürgermeisteramt 2004 hatte Peter Jansen angekündigt, nach spätestens drei Wahlperioden aufzuhören. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Für die Kommunalwahl am 13. September muss die CDU Erkelenz einen neuen Bürgermeisterkandidaten nominieren. Bei ihrer Wahlversammlung stimmten die über 100 Delegierten einmütig für den langjährigen CDU-Ratsherrn und Beigeordneten der Gemeinde Titz, Stefan Muckel. Der 39-jährige Familienvater bezeichnet sich als „waschechten Erkelenzer mit Leib und Seele“ und will als Bürgermeister „ein Garant dafür sein, dass die erfolgreiche Arbeit von Peter Jansen und von uns allen fortgesetzt wird“.

Dabei helfen soll ihm eine Fraktion mit bewährten und neuen Köpfen. Einvernehmlich wie die Wahl von Muckel verlief auch die Wahl der Direktkandidaten für die 22 Kommunalwahlbezirke im Stadtgebiet, und auch bei der Aufstellung der Reserveliste gab es keine Komplikationen. Bei der letzten Wahl gewann die CDU bis in einem Wahlbezirk in Lövenich alle Direktmandate, so dass sie Reseverliste nicht zog. Auf den ersten zehn Plätzen sind gelistet: Stephan Muckel, Peter London, Hans-Jürgen Drews, Sabine Rosen, Markus Conen, Jochen Nußbaum, Rainer Merkens, Iris Winter, Alexander Kus und Michael Kutz.