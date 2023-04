Neuer Stadtverbands-Chef Jens Simon Erkelenzer CDU will „sichtbarer werden“

Erkelenz · Mit Jens Simon (40) an der Spitze will sich der Erkelenzer Stadtverband neu formieren. Jetzt soll ein neues Grundsatzprogramm aufgestellt werden. Wie die Partei jünger und aktiver werden will.

15.04.2023, 05:10 Uhr

Jens Simon ist neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Der Golkrather ist verheiratet, hat zwei Kinder (fünf und eins) und arbeitet als Strukturwandelmanager bei der Gemeinde Titz. Foto: Christos Pasvantis

Die CDU stellt nicht nur die größte Fraktion im Erkelenzer Stadtrat, sie ist auch die Partei mit den meisten Mitgliedern in der Stadt – wahrnehmbar war der Stadtverband in den vergangenen Jahren allerdings nur selten. Das gibt auch Jens Simon zu. Der 40-Jährige ist seit März neuer Vorsitzender der Erkelenzer CDU und findet: „Wir müssen wieder sichtbarer werden.“ Mit einem deutlich verjüngten Vorstand will sich die Partei neu aufstellen.