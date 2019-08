Erkelenzer Architekt Carsten Intorp : Neue Optik rund um den Bahnhof

Erkelenz Carsten Intorp plant in seinem Architektenbüro nicht nur die „dicken Brocken“. Eines seiner Vorhaben wird in nächster Zeit aber ins Auge fallen: Gebaut wird gegenüber vom Erkelenzer Bahnhof.

Intorp wird den baulichen Fortschritt am Konrad-Adenauer-Platz fast schon von seinem Büro aus beobachten können und sich zugleich daran erinnern, wie es begann, dass Cibau inzwischen ein etabliertes Architektenbüro ist. Seit gut drei Jahren hat er seinen Planungsbetrieb im ehemaligen Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde an der Theodor-Körner-Straße in Erkelenz. Der 46-Jährige fühlt sich als Erkelenzer, auch wenn er aus Westfalen stammt, wegen des Berufs des Vaters an vielen Orten in Deutschland lebte, ehe er nach einer Stippvisite in Baal in Erkelenz heimisch wurde. Hier besuchte er das Cusanus-Gymnasium, um danach zunächst eine Lehre als Bauzeichner zu absolvieren. Ein Studium der Architektur an der Fachhochschule in Aachen schloss sich an. „Schon während des Studiums habe ich in einem Architektenbüro in Erkelenz gearbeitet, bin dort auch als Architekt angestellt gewesen, ehe ich vor knapp vier Jahren den Sprung in die freiberufliche Selbstständigkeit wagte.“ Der verheiratete Vater zweier Söhne hatte zunächst ein kleines Büro im Marienviertel und beschäftigte zwei Mitarbeiter. Im nicht mehr ganz so neuen Büro an der Theodor-Körner-Straße arbeiten seit Januar 2017 inzwischen acht Festangestellte und zwei studentische Hilfskräfte. „Ich würde einen diplomierten Architekten sofort einstellen“, meint Intorp angesichts seiner Personalsituation und in Anbetracht der Aufträge. „Momentan können wir uns ebenso wie Bauunternehmen und Handwerker vor Aufträgen nicht retten.“ Viele Menschen möchten derzeit in Betongold investieren. „Aber ich habe auch schon Zeiten in meiner 25-jährigen Tätigkeit in Architektenbüros miterlebt, da war das nicht so. Da war man froh über jeden Auftrag.“