Mensch & Stadt : Traumstelle im ZaK gefunden

Erkelenz Das evangelische Jugendzentrum bezeichnet Carmen Broich als Heimat. Sie ist die neue Jugendmitarbeiterin.

Nach ihrem Studium der Sozialarbeit an der Fachhochschule Niederrhein war die junge Frau für ein Jahr in einem Evangelischen Jugendzentrum in Waldniel tätig, bis sie jetzt ihre „Traumstelle“ in Erkelenz antreten konnte. „Für mich ist die Rückkehr ins Zak sogar im dreifachen Sinne eine Rückkehr in die Heimat“, meint die Pädagogin, die 2010 am Cusanus-Gymnasium das Abitur bestanden hat. „Ich bin wieder in Erkelenz, ich bin wieder im Zak und ich bin wieder in der Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz.“