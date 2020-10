Feier in Erkelenz : Caritas-Messe in St. Lambertus

Marianne Schmidt (M.) wurde für ihre langjährigen Verdienste im Caritas-Gemeindezentrum geehrt. Foto: Eva Weingärtner

Erkelenz Im Mittelpunkt der Caritas-Veranstaltung in der Erkelenzer Kirche stand die Ehrung der langjährigen Gruppenvorsitzenden Marianne Schmidt. Sie wurde mit dem goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Traditionell wird in Erkelenz jedes Jahr am dritten Sonntag im September der Caritas-Sonntag gefeiert, um bewusst zu machen, dass die Caritas und damit die gelebte Nächstenliebe gegenüber den Mitmenschen ein wichtiges Fundament der Kirche ist. Die Feier, die in der Krypta der Pfarrkirche Sankt Lambertus Erkelenz stattfand, stand dieses Jahr unter dem Motto „Sei gut, Mensch!“, dem diesjährigem Thema der Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes.

Den Gottesdienst mit Zelebrant Kaplan Philipp Schmitz gestalteten Judith Preis, Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes für die Region Heinsberg, und Gemeindereferent Michael Kock der Kirchengemeinde Christkönig.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand nicht nur das Motto „Sei gut, Mensch!“, sondern auch die Vorstellung des neuen Projektes „Netzwerka“, ein frisch gegründetes Ehrenamtsnetzwerk für das gesamte Erkelenzer Stadtgebiet, sowie die Ehrung von Marianne Schmidt für ihren ehrenamtlichen Vorsitz der Caritasgruppe St. Lambertus Erkelenz, den sie nun an Hedy Sieben abgab. Zur Jahreskampagne erklärte Judith Preis, dass die Caritas dazu einlade, aktiv zu werden. „Das, was uns in der Gesellschaft, hier im Stadtgebiet Erkelenz zusammenhalten lässt, gerade in der Corona-Krise, sind die Momente und Situationen, in denen wir solidarisch sind“, betonte sie.

Passend zu dem Gottesdienst-Motto „Sei gut, Mensch!“ wurde zum Ende der Messe Marianne Schmidt für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Die Ehrung nahm Monika Karim in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied des Diözesan-Caritasverbandes des Bistum Aachen vor. Sie überreichte Marianne Schmidt das Ehrenzeichen in Gold des Deutschen Caritasverbandes zusammen mit einer Urkunde.

„Seit den Neunzigern ist Marianne Schmidt in der Caritasgruppe St. Lambertus aktiv und übernahm am 1. April 1998 die Leitung. Viel ist in dieser Zeit unter ihrem Vorsitz auf die Beine gestellt worden“, stellte Monika Karim in ihrer Lobesrede heraus. So richtete sich ihr karitativer Blick neben den Seniorinnen und Senioren auch auf die Bedürftigen der Stadt und die Jugendarbeit in der Pfarrei. „Ich kann nur sagen: Herzlichen Dank für alle Mühe, für Ihr Ehrenamt und die Liebe zu den Mitmenschen“, schloss Karim.