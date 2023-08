Sommertour durch Erkelenz Caritas klärt über gesetzliche Betreuung auf

SKFM-Geschäftsführerin Karoline Steffens erklärte, dass die Betreuungsvereine in großen finanziellen Nöten seien. „Es besteht dringender Handlungsbedarf.” Durch Krankheit, Behinderung oder Alter seien zahlreiche Menschen nicht in der Lage, sich selbst um ihre rechtlichen Angelegenheiten zu kümmern. Steffens: „Wenn keine anderen Mechanismen greifen, wird eine gesetzliche Betreuung eingerichtet. Grundsätzlich kann jeder in eine solche Situation gelangen.” Die Betreuungsrechtsreform, die Anfang Januar in Kraft getreten sei, macht den Betreuungsvereinen, die auch bereit seien, umfangreichere Aufgaben zu übernehmen, die Arbeit schwer, so Steffens. Betreute seien in ihren Rechten deutlich gestärkt worden, was gut sei. Gleichzeitig seien aber die Anforderungen an die Betreuungsvereine erhöht worden.