Bus der West Verkehr GmbH unterwegs : Virtuelles Museum wird im Kreisgebiet rollend bewerben

Erkelenz Ein Linienbus mit Werbung für das virtuelle Museum des Heimatvereins der Erkelenzer Lande ist jetzt im Kreis Heinsberg unterwegs.

„Unsere rollenden Werbeträger bringen jede Werbebotschaft zuverlässig und flächendeckend an den Kunden“, erklärt Geschäftsführer Udo Winkens das neue Engagement der West Verkehr GmbH. Sie lässt jetzt einen Linienbus durch den Kreis Heinsberg fahren, der das Interesse an dem Erkelenzer Heimatmuseum weiter steigern soll. „Die Menschen achten gerade auf Buswerbung. Sie geht gleichsam beim Vorbeigleiten ins Bewusstsein“, sagt Günther Merkens, Vorsitzender des Heimatvereins. Bildhaft werde mit dem Werbedruck auf dem Busheck auf die Situation der Vernichtung wertvollen Kulturgutes aufmerksam gemacht: „Die Kirche St. Lambertus Immerath, welche links auf der Heckfläche zu sehen ist, wurde im Januar 2018 abgerissen. Die Kirche Heilig-Kreuz Keyenberg, die rechts auf der Werbung dargestellt wurde, wird den Baggern in naher Zukunft zum Opfer fallen. Im Werbeslogan ,Heimat bewahren’ stellen wir knapp, aber einprägsam das Anliegen des ,Virtuellen Museums der verlorenen Heimat’ dar“, betont Günther Merkens.