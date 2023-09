Vier Tage Rummel Erkelenzer Burgkirmes öffnet mit Riesenrad-Konzert

Besonders im Fokus stehen dieses Jahr Christian und Veronika Helpenstein. Sie sind Diözesanschützenkönigspaar, zu einem großen Umzug werden dazu am Sonntag knapp 1000 Schützen aus ganz NRW und darüber hinaus in Erkelenz erwartet. Zwölf Musikkapellen spielen dann auf. Die besten Plätze zum Zuschauen sind am Haus Spiess/Franziskanerplatz, wo auch eine kleine Tribüne steht, an der Fußgängerzone Kölner Straße und am Schneller, wo die Königsresidenz liegt und die Schützen wenden und sich entgegenkommen werden.