Haus Hohenbusch in Erkelenz-Hetzerath : Bunte Mischung beim Bauernmarkt

Erkelenz Das Nachholbedürfnis der Menschen in Sachen Kultur trägt zum regen Besuch beim 22. Bauernmarkt auf dem weitläufigen Gelände von Haus Hohenbusch bei.

Die Region zeigte, was sie kann und was sie zu bieten hat. Die Vielfalt beim traditionellen Bauernmarkt lockte am ersten Oktoberwochenende Tausende Besucher auf das Gelände rund um Haus Hohenbusch. Zu erleben gab es einer bunte Mischung aus dem, was das von der Landwirtschaft geprägte Erkelenzer Land unter anderem zu bieten hat: Äpfel und Birnen, Kartoffeln und Kürbisse, Hühner und Schafe, Traktoren und Landmaschinen.