Bundestagsabgeordneter Oellers (CDU) beim Kinderschutzbund Erkelenz : Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen

Erkelenz Bundestagsabgeordneter Wilfried Oellers informiert sich beim Kinderschutzbund in Erkelenz.

Angesichts der von CDU und CSU ausgehenden Initiative „Sexuellen Kindesmissbrauch bekämpfen!“ suchte der Kreis Heinsberger Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers das Gespräch mit dem Kinderschutzbund in Erkelenz. Der setzt sich gemeinsam mit vielen anderen Akteuren vor Ort für Kinder und Jugendliche ein. In dem Gespräch zwischen Oellers und dem Vorsitzenden Michael Kutz ging es vornehmlich um Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind, denn der Kinderschutzbund Erkelenz ist für sie eine Anlaufstelle.

Die Initiative der Unionsparteien „soll zu ernstzunehmenden Maßnahmen führen, die Kinder vor sexuellem Missbrauch schützen. Wir sprechen hier von Strafrechtsverschärfungen, neuen Straftatbeständen wie dem sogenannten Cybergrooming, dem Ausbau von Fachberatungsstellen, effektiver Begleitung und Beratung von Opfern, der großflächigen Verbreitung von Trauma-Ambulanzen, die Jugendliche schnellstmöglich helfen, wenn sie Opfer sexueller Gewalt geworden sind“, erklärte Oellers nach dem Treffen in einer Pressemitteilung. Ermittler in solchen Fällen sollen „einfacher an Daten und Informationen, auch aus dem sogenannten Darknet kommen. Diese Initiative wollen wir vorantreiben“. Die in dem Gespräch mit Michael Kutz gesammelten Eindrücke will Wilfried Oellers in den Prozess der Unionsinitiative einfließen lassen.