Antrag der Erkelenzer Fraktion : Bürgerpartei will Ratssitzungen aufzeichnen lassen

Bürgerpartei will Ratssitzungen aufzeichnen lassen

Erkelenz Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Frings wirft mit neuem Antrag altes Thema auf: Den öffentlichen Teil aller Rats- und Ausschusssitzungen will die Ratsfraktion der Bürgerpartei künftig aufzeichnen und über die Internetseite der Stadt Erkelenz den Bürgern zugänglich machen.

Einen Antrag dazu hat Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Frings formuliert und an Bürgermeister Peter Jansen adressiert.

Zur Begründung führt Frings aus: „Im digitalen Zeitalter sollte jede Möglichkeit wahrgenommen und umgesetzt werden, um den Bürgerinnen und Bürgern ein modernes Angebot zu bieten, dass kommunalpolitisches Interesse weckt und der Politikverdrossenheit entgegenwirkt. Eine solche transparente Kommunalpolitik wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung. In vielen Kommunen gehört so ein Service zum Standard-Repertoire.“