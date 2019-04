Bürgergemeinschaft Flachsfeld : Dauerthema schlechte Straßen

Erkelenz Die Bürgergemeinschaft Flachsfeld besprach bei ihrer Versammlung nicht nur Themen wie das Maibaumsetzen und andere Programmpunkte für dieses Jahr, sondern auch den schlechten Zustand einiger Straßen in Erkelenz. Eine Lösung scheint in Sicht.

Dauerthema der vergangenen Jahre ist der schlechte bauliche Zustand der Brabant- und Flandernstraße. Hier bemüht sich die Verwaltung um einen Grunderwerb der aktuell privaten Straßen, um im Anschluss eine Sanierung durchzuführen. Der Zustand dieser beider Straßen ist von Jahr zu Jahr mehr als bedenklich. Ratsherr Klaus Steingießer deutete in der Versammlung eine kurzfristige Lösung für die Brabantstraße an. Hier sind die Grundstücksfragen geklärt und somit kann der Ausbau in den nächsten Monaten angegangen werden.

Die nächste große Veranstaltung der Bürgergemeinschaft ist das traditionelle Maibaumsetzten am 30. April ab 18 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Ecke Am Schneller/Am Hagelkreuz. Nach dem Aufstellen des Maibaums sind alle „Flachsfelder“ zu einem gemütlichen Zusammensein bei Gegrilltem und anderen Leckereien in die „Flachsklause“ eingeladen. Für den Ausflug in 2019 nimmt Heinz Röbers unter der Telefonnummer 02431 9746346 noch Anmeldungen entgegen. Das Ziel der Veranstaltung ist eine Straußenfarm in Remagen und Andernach am 17. August.