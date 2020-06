Erkelenz : Eine Birke für die Stadt Erkelenz

Die Bürgergemeinschaft Flachsfeld hat am Grüngürtel in Erkelenz eine Birke gepflanzt. Die Aktion fand statt, weil die Maifeier der Flachsfelder ausgefallen war und nach einer Ersatzaktion gesucht wurde. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Die Bürgergemeinschaft Flachsfeld wollte auch im Jahr 2020 fröhlich und vereint in den Mai feiern, doch die Coronakrise machte dem Verein einen gehörigen Strich durch die Rechnung.

Jedes Jahr feiert die Bürgergemeinschaft Flachsfeld in den Mai – nur in diesem Jahr fiel die traditionelle Maifeier der Coronalkrise zum Opfer. „Gerne hätten wir mit Klein und Groß fröhlich gefeiert“, hieß es bei der Bürgergemeinschaft, die dann allerdings auf eine neue Idee kam und schnell aktiv wurde.

Unter Beachtung sämtlicher Hygiene- und Abstandsregeln haben die Flachsfelder dennoch einen Maibaum geschmückt und auch aufgestellt. Die Birke hatte bislang ihr Zuhause bei Günter und Renate Friedrich – nun wurde sie feierlich an Bürgermeister Peter Jansen und damit der Stadt Erkelenz übergeben. Der Wunsch der Flachsfelder lautete, einen Platz für die Birke in einer städtischen Grünfläche zu finden. Gefunden wurde der Platz nun am Grünzug Süd am Ende der Straße Am Schneller. Der städtische Baubetriebshof hat für das fachgerechte Pflanzen des Baums gesorgt, die Aktiven der Bürgergemeinschaft haben die junge Birke dann erstmals an ihrem neuen Standort mit Wasser gegossen.