Erkelenzer Bürgergemeinschaft engagiert sich für Kinder : Martinsfest an vier Standorten

Auch die Bürgergemeinschaft Flachsfeld hat sich eine Alternative fürs traditionelle Martinsfest überlegt. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Erkelenz Die Akteure der Bürgergemeinschaft Flachsfeld planen – und zwar, sicher zur Freude der Kinder – das Martinsfest. Natürlich muss es ein modifiziertes Programm geben, über das die Bürgergemeinschaft nun informiert.

„Unter Beachtung der vorgegebenen Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie besucht der St. Martin am Samstag, 7. November, die Kinder im Flachsfeld an verschiedenen Standorten“, sagt Klaus Labahn, der Sprecher der Bürgergemeinschaft. Die geplanten vier Standorte sind: Wiese vor dem Hochhaus, Am Hagelkreuz (ca. 18.10 Uhr), Ecke Am Schneller/Theodor-Heuss-Straße (ca. 18.30 Uhr), Garagenhof in Höhe der Hausnummer 47 an der Theodor-Heuss-Straße (ca. 18.50 Uhr), vor dem Kindergarten, Am Hagelkreuz (ca. 19.10 Uhr). An den verschiedenen Standorten wird es Musik geben, dabei verteilt der St. Martin auch die vorbestellten Weckmänner an die Kinder. An den Standorten gilt Maskenpflicht.

Einen besonderen Wunsch formuliert Klaus Labahn an die Anwohner: „Auch wenn der Zug in diesem Jahr nicht wie gewohnt ziehen kann, bittet die Bürgergemeinschaft darum, Häuser und Wohnungen zu schmücken. So können die Familien individuell in einem kleinen Rundgang die schön geschmückten Anlagen und Häuser bewundern.“