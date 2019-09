Bürgerforum in Erkelenzer Stadthalle : Innenstadt soll viele Wünsche erfüllen

Erkelenz Bevor die Leitziele für das Erkelenzer Innenstadtkonzept politisch beraten und beschlossen werden, wurden die Bürger gehört. In der Stadthalle wurde kontrovers über Erreichbarkeit, Mobilität und Parkplätze diskutiert.

Politisch soll noch im September der Grundsatzbeschluss gefasst werden, dass der Stadtkern in den kommenden fünf bis acht Jahren umgestaltet wird. Dienen wird diese Ratsentscheidung anschließend dazu, Fördergeld zu beantragen. Ist das bewilligt, können die im bisherigen Beratungsprozess herausgearbeiteten Handlungsfelder nach und nach abgearbeitet werden. Wie bisher soll auch das unter Beteiligung der Bürger geschehen, kündigte der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg an.

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung beschäftigt sich am Dienstag, 17. September, ab 18 Uhr im Rathaus am Johannismarkt mit dem Innenstadtentwicklungskonzept. Auch der Hauptausschuss am 19. September, 18 Uhr, und der Stadtrat am 15. September, 18 Uhr, haben das auf der Tagesordnung.

Die „Richtschnur für die künftige Entwicklung der Innenstadt“ stellten im Bürgerforum die beauftragten Stadtplaner des Aachener Büros MWM vor. In den vergangenen Monaten seien aus unterschiedlichen Formen der Beteiligung – Stadtverwaltung, Stadtrat und Einwohner – „zukunftsfähige Handlungsfelder herausgefiltert worden“, sagte Bernd Niedermeier. So seien öffentliche Plätze und Grünanlagen zu verknüpfen und zu stärken, „um darüber die Aufenthaltsqualität zu steigern“, sollten bauliche „Stadtreparaturen“ erfolgen und werde dazu geraten, „die verkehrliche Erreichbarkeit zu erhalten und zugleich den motorisierten Verkehr zu reduzieren, um Konflikte zu reduzieren“. Als Beispiele nannte Niedermeier starke Parksuchverkehre am Markt oder die Situation am Kölner Tor. Zu thematisieren seien Einzelhandels- und Wohnangebote, Orte der Begegnung, „kräftige grüne Akzente“ für den Bahnhofsvorplatz und die Möglichkeit, das Alte Rathaus am Markt barrierefrei zu gestalten.