Öffentliches Forum : Erkelenz 2030 – die Bürger sind gefragt

Die Erkelenzer Innenstadt soll attraktiver und lebendiger werden, sozusagen in Bewegung kommen. Die Verwaltung ruft Bürgerinnen und Bürger auf, am Konzept zur Entwicklung der City aktiv mitzuarbeiten. Foto: Speen

Erkelenz „Meine Heimat macht Zukunft“, das ist das Thema von „Erkelenz 2030“. Das Ziel lautet, ein Handlungskonzept für die Innenstadt zu erstellen. Am Freitag und Samstag sind Bürger eingeladen, sich mit Ideen aktiv einzubringen.

Erkelenz soll in Bewegung sein. Der Blick richtet sich dabei in Richtung Innenstadt, für die Ideen gefunden werden sollen. „Erkelenz 2030 – Meine Heimat macht Zukunft“ heißt das Projekt, in dem Bürgerinnen und Bürger gefragt sind, an dem Konzept mitzuarbeiten und Wünsche zu äußern. Die Stadt Erkelenz hat bereits begonnen, eine Auftaktveranstaltung fand schon statt, in der das Thema Integriertes Handlungskonzept zur Sprache kam, auch online konnten die Interessenten schon aktiv werden. Nun geht es mit den nächsten Schritten weiter.

Am Freitagvormittag, 29. März, 9 bis 13 Uhr, ist ein Stand der Stadt auf dem Markt aufgebaut. Hier soll in zwangloser Atmosphäre eine offene Diskussion gestartet werden. Die Ansprechpartner sammeln die Informationen aus der Bürgerschaft. Weiter geht es dann am Samstag, 30. März, 13 bis 15 Uhr, Treffpunkt Stadthalle am Franziskanerplatz. Nach einer kurzen Einführung ins Thema ist ein Stadtspaziergang geplant, bei dem Ideen gefunden werden sollen. Der Austausch zwischen Bürgern, Verwaltung und Planern an den konkreten Standorten soll die Grundlage für die Planungswerkstatt (15.30 bis 19 Uhr, Foyer der Stadthalle) bilden. In der Planungswerkstatt sind Arbeitsgruppen denkbar, die sich im Detail mit verschiedenen so genannten Vertiefungsräumen beschäftigen sollen. Diese Vertiefungsräume sind beispielsweise der Markt oder auch Ziegelweiherpark, die Kölner Straße oder auch das Bahnhofsumfeld.

INFO Die Termine im Überblick Freitag, 29. März 9 bis 13 Uhr, Marktstand auf dem Freitagswochenmarkt, Möglichkeit zur offenen Diskussion. Samstag, 30. März 13 bis 15 Uhr, Treffpunkt Stadthalle, Franziskanerplatz, kurze Einführung ins Thema, im Anschluss Stadtspaziergang, dabei Austausch zwischen Verwaltung, Planern und Bürgern. Ab 15.30 (bis 19 Uhr) Planungswerkstatt in der Stadthalle (Foyer), gemeinsame Arbeit an verschiedenen Plänen und Skizzen sowie Weiterentwicklung und Ergänzung der Ideen. Arbeitsgruppen sollen gebildet werden. Weitere Informationen:

www.erkelenz-2030.de

Der Verwaltung und den Planern der Aachener Planungsgruppe MWM geht es darum, ins Detail zu gehen, um Erkelenzer Stärken und Schwächen weiter herauszuarbeiten. So gibt es zahlreiche Schwerpunkte, die im Konzept berücksichtigt werden sollen. Diese Schwerpunkte beziehen sich unter anderem auf die Parksituation, auf den Fahrradverkehr, auf das Angebot der Innenstadt (Beispiele sind der Einzelhandel und die Gastronomie) und darauf, dass alle Generationen berücksichtigt werden sollen.