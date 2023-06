Thema im Erkelenzer Hauptausschuss Bürger wollen Tempo 30 auf Tenholter Straße

Dass Bürger offiziell Anregungen für politische Beschlüsse geben, kommt im Tagesgeschäft relativ selten vor, ist aber laut der NRW-Gemeindeordnung möglich: Jeder Einwohner und jede Einwohnerin, die mindestens drei Monate in einer Kommune wohnt, kann sich einzeln oder mit einer Gemeinschaft mit Beschwerden oder Anregungen an den Stadtrat wenden – das ist nun geschehen. Die Anwohner fordern, die Tenholter Straße auf dem Abschnitt zwischen der Gewerbestraße Süd und der Goswinstraße, also im gesamten innerörtlichen Bereich der Straße, „von einer Hauptstraße in eine Sammelstraße umzuwidmen“ und Tempo 30 einzuführen, wie es in der Anregung vom 11. Mai heißt. Derzeit gilt Tempo 30 nur im Bereich des Krankenhauses.