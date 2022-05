Zum Tag des Buches : Bücher für knapp 600 Erkelenzer Schüler

Erkelenz Zum Tag des Buches hat sind knapp 600 Erkelenzer Schüler mit neuen Büchern ausgestattet worden. Schon seit 1997 erscheint zu diesem Anlass jährlich ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“.

In Erkelenz beteiligten sich elf Schulen an einer Buchgutscheinaktion. 597 Schülerinnen und Schüler freuten sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit CBJ-Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“ von Autor Bettina Obrecht und Illustrator Timo Grubing.

Der altersgerechte Lesestoff wurde mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünftklässler verteilt. Auch die Buchhandlung Wild auf der Aachener Straße in Erkelenz beteiligte sich an der Aktion. Bundesweit kamen rund eine Million Kinder in den Genuss, das Buch zu erhalten.