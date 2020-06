Haus Hohenbusch bei Erkelenz : Bronze-Relief zeigt Kloster vor 1802

Erkelenz Bei der Jahresversammlung des Fördervereins Haus Hohenbusch wurde die historische Darstellung der alten Klosteranlage enthüllt und ihrer Bestimmung übergeben. Fertig wurde das Relief erst im letzten Moment.

Bis zuletzt hatte Künstler Michael Franke an dem ungewöhnlichen Bronze-Relief gearbeitet. Erst zwei Stunden vor der Jahresversammlung des Fördervereins Haus Hohenbusch war das spektakuläre Werk fertig geworden, das die Anlage mit dem ehemaligen Kreuzherrenkloster in der Zeit vor 1802 darstellt. Für die Gesamtkosten in Höhe von rund 20.000 Euro kommen der Landschaftsverband Rheinland (LVR), die Stadt Erkelenz sowie die Kreissparkasse Heinsberg als Sponsoren auf.