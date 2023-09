Aktivisten beklagen sich Bricht RWE den Mindestabstand am Tagebau Garzweiler?

Kaum ein Thema bewegt die Menschen in Kostenpflichtiger Inhalt Erkelenz in den vergangenen Jahren so sehr wie der Tagebau. Manche Menschen haben ihre Heimat verloren, wurden umgesiedelt. Andere sind freiwillig gegangen. Wieder andere sind geblieben und haben gekämpft. Zumindest in den Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich mit Erfolg. Denn wie die NRW-Landesregierung jüngst in der Leitentscheidung endgültig festgehalten hat, bleiben die Dörfer nicht nur erhalten, sondern sollen zu sogenannten „Zukunftsdörfern“ entwickelt werden.