Oliver Franz hört auf Erkelenz braucht neuen Klimaschutzmanager

In den vergangenen Jahren hatte die Kommune in Sachen Klimaschutz viele Fortschritte gemacht. Schon 2019 hatte der Stadtrat einstimmig entschieden, bis 2045 als Kommune klimaneutral werden zu wollen. Im mittlerweile dritten Jahr gibt es in Erkelenz nun bereits ein Klimaschutz-Förderprogramm, aus dem Bürger bei klimafreundlichen Investitionen wie PV-Anlagen oder Dachbegrünung bezuschusst werden.