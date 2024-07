Alarmierende Zahlen Erkelenz braucht hauptamtliche Feuerwache

Es waren besorgniserrende Zahlen, die Brandrat und Diplom-Ingenieur Heinz Kamphausen im Erkelenzer Hauptausschuss vorstellte. Nach einer Auswertung aller Einsätze aus dem vergangenen Jahr hat die Erkelenzer Feuerwehr bei Nachteinsätzen einen Erreichungsgrad von gerade einmal 46 Prozent. Das bedeutet: In mehr als der Hälfte aller Fälle schafft es die Feuerwehr nicht, schnell genug und/oder mit ausreichend Personal am Einsatzort zu sein. Besonders kritisch: Bei einem sogenannten „Brand 3“, also einem Gebäudebrand, liegt die Quote tags und nachts gar nur bei 40 Prozent.