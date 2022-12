Brandstiftungen am Tagebau Garzweiler RWE spricht von Schaden in fünfstelliger Höhe

Durch Sabotage am Braunkohlentagebau Garzweiler II ist dem Tagebaubetreiber RWE in diesem Jahr ein Schaden im guten fünfstelligen Bereich entstanden. Das erklärte RWE-Sprecher Guido Steffen auf Anfrage, nachdem in der vergangenen Woche durch drei Brandstiftungen Trafostationen sowie Stromkabel im Tagebauumfeld bei Lützerath und Holzweiler zerstört worden waren.