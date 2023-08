Friedhofentwicklung in Erkelenz Borschemicher wollen Urnenwand

„Wir haben in den Sitzungen der Dorfgemeinschaft ebenfalls Standort von Urnenwänden diskutiert und abgewägt“, meinte Schulte. „Wir würden den Aufbau von Urnenwänden an der Ostwand des Friedhofs präferieren, da hier die Möglichkeit von Aufbau, Pflege und Erweiterung im Gegensatz zur Innenwand der Aussegnungshalle bedeutend einfacher und vorteilhafter sind.“ Es werde eine schlichte Anlage bevorzugt, die für jeden zugänglich sei, so Schulte. An der Ostseite befinden sich bereits die die Erinnerungen an die Kreuzwegstationen auf dem Friedhof des ehemaligen Borschemich. Auf Betonsäulen wurden die entsprechenden Tafeln der einzelnen Stationen angebracht. Der Platz zwischen den Säulen biete sich nach Auffassung der Dorfgemeinschaft für die Urnenwände an. Je nach Bedarf können sie mit einfachen Mitteln errichtet werden.