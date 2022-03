Meldung erfolgte am späten Mittwochabend : Bombendrohung löst großen Polizeieinsatz im Finanzamt Erkelenz aus

Die Polizei durchsuchte das Erkelenzer Finanzamt. Eine Bombe wurde nicht gefunden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenz Unbekannte lösten am späten Mittwochabend eine Bombendrohung aus. Ziel war das Finanzamt in Erkelenz an der Südpromenade. Die Polizei durchsuchte das Gebäude. Eine Bombe wurde jedoch nicht gefunden.

Eine Bombendrohung legte am Donnerstagvormittag das Finanzamt in Erkelenz an der Südpromenade lahm.

Wie die Polizei mitteilte, erfolgte offensichtlich am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine Meldung an das Finanzamt, in der die Bombe angekündigt wurde. „Zu dieser Zeit liest beim Finanzamt kein Mitarbeiter mehr die Nachrichten, so dass am Donnerstagmorgen bereits gegen 6 Uhr erste Mitarbeiter das Gebäude betreten hatten, ohne von der Bombendrohung zu wissen“, sagte Polizei-Pressesprecher Frank Linkens, der auch betonte: „Meldungen dieser Art nehmen wir sehr ernst, weshalb die Polizei mit ausreichend Kollegen vor Ort war.“

Mit Beginn des Einsatzes der Polizei wurden keine weiteren Personen mehr in das Gebäude gelassen. Die, die schon im Gebäude waren, evakuierte die Polizei, die darüber hinaus im Umfeld des Finanzamtes die Straßen sperrte. Das Gebäude wurde daraufhin nach der angeblichen Bombe durchsucht, gefunden wurde nach weiteren Angaben der Polizei jedoch keine. Zu einem späteren Zeitpunkt konnten die Mitarbeiter des Finanzamtes das durchsuchte Gebäude wieder betreten und ihre Arbeit wieder normal aufnehmen.

(back)