Von der Stadt Erkelenz : Zusätzliche Bildungsangebote in den Sommerferien

Erkelenz Für Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf ermöglicht die Stadt Erkelenz zusätzliche Angebote. Ihre Lernfähigkeit soll spielerisch gefördert werden. Das Angebot gilt für Schüler der Klassen eins bis acht.

Die Betreuung findet in den Sommerferien vom 20. Juli bis zum 7. August jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr statt. Grundschüler treffen sich entweder an der Franziskus-Schule (Zehnthofweg 17) oder an der Luise-Hensel-Schule (Salierring 255), Gruppen der höheren Klassenstufen werden an der Franziskus-Schule betreut.