Von Bezirksregierung Arnsberg bewilligt : Wall und Grün sollen Holzweiler schützen

Betriebsstraße Zwischen der Landstraße von Holzweiler nach Immerath (alt) und der Landstraße 19 nach Jackerath wird westlich der Schutzbepflanzung eine Betriebsstraße angelegt. Deren Bau beginnt noch 2019, kündigt RWE-Sprecher Guido Steffen an. Die Fahrbahn wird sechs Meter breit und zweispurig sein. „Diese Straße wird später öffentlich nutzbar sein, so dass für Holzweiler ein Anschluss in östliche Richtung erhalten bleibt.“

Info-Markt Über die Immissionsschutzpläne will RWE Power die Anwohner am Freitag, 8. November, informieren. Von 16 bis 20 Uhr stehen Experten bei einem Info-Markt im Saal Boss an der Titzer Straße Rede und Antwort.