Neue Kommunikation: Bezirksausschuss erfragt Umsiedlerthemen

Erkelenz Der für die Erkelenzer Umsiedlungsorte zuständige Bezirksausschuss präzisiert sein Angebot, künftig die Themen der Umsiedler enger begleiten zu wollen. Das bedeutet zukünftig: Ausschussvorsitzender Hans Josef Dederichs wird Wünsche, Anregungen und Kritik der Bürger sammeln.

„Durch diese derzeitige Situation besteht die Gefahr, dass Informationen für alle Umsiedler verlorengehen und dass Veränderungsvorschläge nicht aufgenommen werden“, unterstreicht Dederichs jetzt noch einmal in einer Pressemitteilung und teilt darüber hinaus mit: „Themen, die für die Allgemeinheit von Bedeutung sind, Beschwerden über Zustände an den Alt- oder Neuorten wie Vandalismus, Müll aber auch fehlende Straßenschilder oder unbeleuchtete Straßenbereiche leiten Sie bitte an den zuständigen Bezirksausschuss. Das gilt auch für Anregungen und Wünsche, die Sie zum Beispiel für die Gestaltung des neuen Ortes haben, wie Errichtung von Parkbänken in den Grünanlagen, Bereitstellung von Hundekotbeuteln oder sonstige Gestaltungsvorschläge der Allgemeinplätze.“