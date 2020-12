Bezirksausschüsse in Erkelenz : Neue Bezirksausschüsse tagen

Erkelenz Nach den erfolgten Kommunalwahlen müssen sich auch die Bezirksausschüsse der Stadt Erkelenz neu zusammensetzen. In Kürze finden die nächsten konstituierenden Sitzungen statt – dazu lädt Bürgermeister Stephan Muckel ein.

Am Montag, 14. Dezember, findet die konstituierende Sitzung des Bezirksausschusses Lövenich statt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Nysterbachhalle am Dingbuchenweg. Ebenfalls am Montag, 14. Dezember, kommen die neuen Mitglieder des Bezirksausschusses Keyenberg/Venrath/Borschemich zusammen. Diese Sitzung findet in der Borschemicher Mehrzweckhalle statt und beginnt um 20 Uhr.

Alle übrigen Bezirksausschüsse ziehen am Dienstag, 15. Dezember, nach: Um 17 Uhr beginnt die Sitzung des Bezirksausschusses Kückhoven in der Mehrzweckhalle an der Thingstraße; um 18 Uhr treffen sich die neuen Mitglieder des Bezirksausschusses Holzweiler/Immerath, die in der Alten Schule in Holzweiler, Landstraße, tagen. Die Sitzung des Bezirksausschusses Granterath/Hetzerath findet ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle, In Granterath 4, statt, während um 20 Uhr der Bezirksausschuss Schwanenberg im Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, zusammenkommt.