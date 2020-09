Konzerte in Erkelenz : Jazz verschoben, keine „Liebe“ mit Hagen Rether

Konzerte in Erkelenz

Erkelenz Kultur GmbH Erkelenz sagt Veranstaltungen ab. Zwei Konzerte sind auf April und Juni verschoben, der Kabarettabend mit Hagen Rether ist ersatzlos gestrichen.

Ganz langsam nimmt die Kulturszene dank der Coronaschutzverordnung des Landes NRW wieder Fahrt auf. Was mit viel Ideenreichtum und teilweise unter freiem Himmel im Sommer möglich war und zurzeit noch ist, birgt für Veranstaltungen im Herbst und Winter jedoch leider noch ein erhebliches Planungsrisiko. Daher wurden in Erkelenz, wie teils auch in den Nachbarstädten, von der Kultur GmbH mehrere kulturelle Veranstaltungen abgesagt und verschoben oder gar gänzlich aus dem Programm gestrichen.