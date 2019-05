Cornelius-Burgh-Gymnasium empfängt Austausschüler : Partnerschule aus St. James zu Gast

Erkelenz Austauschschüler aus St. James besuchten Erkelenz und Bürgermeister Peter Jansen.

16 junge Menschen aus St. James haben das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz besucht. In der Partnerstadt sind sie Schüler des Collège Le Clos Tardif, in Erkelenz jedoch waren sie Gäste, die eine schöne Woche bei Austauschfamilien verbrachten.