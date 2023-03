Charlotte Tröstrum aus Erkelenz „Bestechende“ Kompetenz fürs Piercen

Mit ihrem eigenen Piercingstudio an der Alfred-Wirth-Straße hat sich Charlotte Tröstrum einen Lebenstraum erfüllt – die Faszination für das Piercen fing bei ihr schon in jungen Jahren an. „Ich habe schon mit sechs Jahren das erste Mal gesagt, dass ich ein Nasenpiercing haben möchte. Meine Eltern haben mich natürlich für verrückt erklärt und es mir verboten“, erinnert sich die gebürtige Mönchengladbacherin lachend. „Ich fand es aber so schön, dass ich ihnen mit dem Thema ewig auf die Nerven gegangen bin. Schließlich haben sie irgendwann nachgegeben und gesagt, dass sie es erlauben, wenn ich einen Piercer finde, der das bei mir macht.“