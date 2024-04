Vielseitiges Konzert in Erkelenz Eine ganz besondere Orgel-Nacht in St. Lambertus

Eine Orgel – und ausschließlich die Orgel – als Instrument für Rockmusik ist schon eine Herausforderung. Markus Goecke meisterte sie, beobachtet auf einer Leinwand von den Besuchern, die seine Fertigkeiten mit Händen und Füßen beim Musikgenuss bestaunen konnten. Alle Arrangements der Klassiker der Rockmusik hat der Organist aus Euskirchen selbst geschrieben, wobei er mit „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana nicht den leichtesten Einstieg in sein einstündiges Konzert gewählt hatte. „Purple Rain“ von Prince and the Revolution kam da schon anfangs sanfter und leichter daher bis zu einem fulminanten Ende. Die Umsetzung der Werke, etwa „Roxanne“ von Sting oder „Another Brick in the Wall“ von Pink-Floyd-Kopf Roger Waters, faszinierten die Kenner der Originalversionen. Mit „Smoke On The Water“ von Deep Purple endete Goeckes Part. Der Künstler kam allerdings nach stehendem Applaus nicht ohne Zugabe von der Empore. Mit dem zum Abend passenden „Viva la vida“ von Coldplay entließ er das Publikum in eine Pause, die unbedingt erforderlich war, um den Kopf freizubekommen und die Konzentration zu stärken für das nächste Konzert.