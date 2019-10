Termin für Schüler und Eltern : Berufskolleg Erkelenz und Ausbilder kennenlernen

Das Berufskolleg in Erkelenz an der Westpromenade hilft Schülern in der Berufsorientierung. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Schüler stehen irgendwann der Herausforderung gegenüber, sich für einen beruflichen Werdegang zu entscheiden und die ersten Schritte in ihre berufliche Zukunft zu gehen. Diese wichtige Entscheidung will daher gut vorbereitet sein.

Das Berufskolleg in Erkelenz an der Westpromenade 2 unterstützt junge Menschen in ihrer beruflichen Orientierung und hat für Freitag, 8. November, den Berufsinformationstag unter dem Titel „Schule und Ausbildung“ organisiert. Von 10 bis 14 Uhr kann dieser von Schülern aller Schulformen sowie deren Eltern besucht werden. Es besteht die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Angebote des Berufskollegs zu informieren und ausbildende Unternehmen kennenzulernen.

Die Besucher des Berufsinformationstages erhalten anschauliche Einblicke in die Bildungsgänge, in denen neben den beruflichen Kenntnissen allgemeine Schulabschlüsse erworben werden können, wie die Fachhochschulreife an den Berufsfachschulen oder die allgemeine Hochschulreife am Wirtschaftsgymnasium. Die Schüler haben die Gelegenheit, neben der Beratung zur Schullaufbahn, sich Unterrichtssequenzen der entsprechenden vollzeitschulischen Bildungsgänge anzusehen. Darüber hinaus gibt das Berufskolleg Einblicke in das außerunterrichtliche Schulleben.