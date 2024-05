Aufführung in Erkelenz Berliner Kriminaltheater beweist Spontanität

Eine sehr spontane Programmänderung aufgrund der Erkrankung des Hauptdarstellers des Stücks „Der Tag, an dem der Papst gekidnappt wurde“ des Berliner Kriminaltheaters, sorgte dafür, dass die Zuschauer in der gut gefüllten Erkelenzer Stadthalle am Donnerstagabend nun nicht Zeugen einer Papstentführung, sondern eines ausgefuchsten Betrugs wurden. Doch auch das trübte die große Vorfreude des Publikums auf die bevorstehende Veranstaltung nicht.