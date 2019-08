Konzert in Erkelenzer Leonhardskapelle : Acoustic Matinee mit Meistern der britischen Folkmusik

Der preisgekrönte Musiker Ben Walker und der Konzertinaspieler Rob Harbron sind in der Erkelenzer Leonhardskapelle zu erleben. Foto: Kultur GmbH

Erkelenz Preisgekrönter Gitarrist Ben Walker und Konzertinaspieler Rob Harbron kommen am Sonntag, 15. September, für ein Konzert nach Erkelenz in die Leonhardskapelle.

Der preisgekrönte britische Musiker Ben Walker ist mit dem Konzertinaspieler Rob Harbron am Sonntag, 15. September, in einem Matineekonzert in der Leonhardskapelle zu erleben. Walker zählt derzeit zu den weltbesten Fingerstyle-Gitarristen, „denn er vermag einzigartig auf seinem Instrument alte und neue Klänge zu verschmelzen“, wird das Konzert von der Kultur GmbH angekündigt.

Angeregt von alter Lautenliteratur und traditioneller Folkmusik der britischen Inseln, entwickelte Walker seine eigene zeitgenössische filigrane Gitarrenmusik. Mehrere Jahre tourte er international erfolgreich im Duo mit Josienne Clarke in Europa und den Vereinigten Staaten und erhielt in der Royal Albert Hall den begehrten BBC 2 Folk Award. Auch in Erkelenz löste das Duo wiederholt Begeisterung aus. Nach sechs Duo-Alben und zahlreichen CD-Produktionen für andere Künstler präsentiert Ben Walker auf dieser Tour sein lang erwartetes und von Kritikern bereits viel gepriesenes Soloalbum „Echos“. Exklusiv für das Konzert in Erkelenz bringt Ben Walker mit Rob Harbron einen weiteren Londoner Ausnahmemusiker mit. Rob Harbron entlockt seiner englischen Konzertina, einer speziellen kleinen sechseckigen Akkordeonvariante, erstaunliche Klänge. So heftete der britische Guardian ihm bereits das Prädikat „Concertina Wizard“ an. Harbron hat mit seinem Folk-Trio Leveret vier Alben eingespielt und nun ebenfalls mit „Meanders“ ein außergewöhnliches Soloalbum veröffentlicht. Der warme Ton von Harbrons Konzertina wird am 15. September im Dialog mit Ben Walkers Gitarren erklingen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei den Filialen der Buchhandlung Wild in Erkelenz, Hückelhoven und Baesweiler oder online über www.kultur-erkelenz.de zum Preis von 9 Euro. Tickets an der Tageskasse (ab 10.30 Uhr) kosten 12 Euro. Das Konzert in der Leonhardskapelle an der Gasthausstraße beginnt am 15. September um 11 Uhr.

