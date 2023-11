Erkelenzer Innenstadt Stadt bekommt ersten Trinkwasserbrunnen

Die Sommer werden heißer und trockener. In vielen Städten wird deshalb über den Bau von Trinkwasserbrunnen diskutiert. Das Prinzip ist einfach: Menschen können an den Wasserhähnen auf öffentlichen Plätzen ihre Trinkflaschen auffüllen oder sich ein wenig erfrischen. Auch Erkelenz wird in Kürze seinen ersten Trinkwasserbrunnen erhalten. Das hat die Stadtverwaltung im Bauausschuss verkündet. Demnach soll am Marktplatz, der in diesem und dem kommenden Jahr umgestaltet wird, ein solcher Brunnen errichtet werden.