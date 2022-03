Gemeinsames Saubermachen : Erkelenz bekommt „Dreck-weg-Tag“

Erkelenz Am 17. September soll die Stadt gemeinsam von Müll befreit werden. Die Initiative kommt vom „Mann mit dem Einer“, Heinz Dickert, der sich mehr Mitstreiter wünscht.

Ob von Dorfgemeinschaften, Parteien oder Privatpersonen – in den vergangenen Jahren hat es in Erkelenz immer wieder Saubermach-Aktionen gegeben, bei denen Bürger Gehwege, Parks, Gebüsche und Plätze von Müll befreit haben. Welch teils abstruse Gegenstände die Leute dabei fanden, war immer wieder faszinierend. Nun will die Stadt einen gemeinsamen „Dreck-weg-Tag“ ins Leben rufen: Am Samstag, 17. September, sollen in diesem Jahr so viele Erkelenzer wie möglich dabei helfen, ihre Stadt von Müll zu befreien.