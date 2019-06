Einbrüche in Erkelenzer Wohnhäuser : Unbekannte Täter erbeuten Geld, Schmuck und ein Auto

Erkelenz Die Polizei berichtete von gleich drei Einbrüchen in im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag in Erkelenz. Die unbekannten Täter stahlen nicht nur Geld und Schmuck, sondern auch ein Auto, als sie im Inneren eines Hauses einen Fahrzeugschlüssel fanden.

Der Einbruch mit anschließendem Auto-Diebstahl geschah in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Früh am Morgen gegen 3.40 Uhr waren die Täter in ein Wohnhaus an der Von-Palland-Straß in Borschemich eingedrungen. Erst hebelten sie die Haustür auf, dann nahmen sie den im Flur abgelegten Fahrzeugschlüssel an sich. Anschließend entwendeten sie das in der Einfahrt geparkte und laut Polizeibericht hochwertige Auto des Betroffenen.